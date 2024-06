Modny tata - stylizacje dla ojców na 2024 rok

Stylizacje sportowe – wygoda i funkcjonalność

Coraz więcej mężczyzn decyduje się na aktywny tryb życia, a trendy na 2024 rok świetnie to odzwierciedlają, proponując stylizacje, które są zarówno funkcjonalne, jak i modne. Athleisure, którą najkrócej można opisać jako sportową elegancję, zapewnia maksymalny komfort bez rezygnacji ze stylu. W przypadku odzieży oznacza to wygodne joggersy, t-shirty czy sneakersy, które dobrze wyglądają zarówno na siłowni, jak i podczas rodzinnego wyjścia. Co jednak z włosami i zarostem?

Dla ojców, którzy spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu czy na siłowni, praktyczność jest kluczowa. Trendy podkreślają więc łatwość stylizacji i jej utrzymania, pozwalając mężczyznom wyglądać świetnie bez poświęcania zbędnego czasu. Na pierwszy plan wysuwają się więc krótkie fryzury, jak crew cut czy buzz cut, które są idealne dla aktywnych ojców. Dzięki nim łatwiej utrzymać świeżość i zapewnić sobie komfort podczas intensywnych treningów lub gry z dziećmi na placu zabaw.

Podobnie jak w przypadku włosów, zarost aktywnych ojców powinien być łatwy w utrzymaniu. Stylizacje takie, jak krótka broda lub trzydniowy zarost są możliwe do codziennej pielęgnacji w zaciszu własnego domu, a jednocześnie pozwalają na zachowanie estetycznego wyglądu bez konieczności codziennego golenia, co jest idealne dla zabieganych ojców. Regularne przycinanie i używanie odpowiednich olejków do brody pomaga utrzymać zarost w dobrej kondycji, co jest szczególnie ważne latem.

Hollywood w domu

Nie każdy tata musi jednak iść w stronę stylizacji stricte funkcjonalnych i nowoczesnych. Alternatywą, która w 2024 roku przyciąga uwagę, są fryzury inspirowane ikoną kina, Johnem Travoltą. Podczas swojej długiej i owocnej kariery zachwycał on wieloma fryzurami, które mogą stanowić doskonałą inspirację dla mężczyzn w każdym wieku.

Quiffy, charakterystyczne dla wczesnej fazy kariery Travolty, zwłaszcza z czasów "Grease", to jedna z tych fryzur, które nigdy nie wychodzą z mody. Ich eleganckie, a zarazem młodzieńcze wygięcie na czubku głowy dodaje charakteru i jest świetnym wyborem dla ojców, którzy na co dzień pracują w biurze, ale po godzinach lubią czuć się nieco bardziej swobodnie. Ta fryzura jest idealna dla tych, którzy cenią sobie klasyczne podejście do mody, ale z nutą nowoczesności.

Z kolei swobodne stylizacje włosów z lat 70. i 80., które Travolta nosił w innych filmach, mogą być inspiracją dla ojców preferujących bardziej casualowy styl. Te fryzury, łatwe w utrzymaniu i stylizacji, doskonale pasują do codziennego, nieformalnego ubioru. Sprawdzą się doskonale podczas weekendowych wyjazdów czy rodzinnych grillów, gdzie priorytetem jest komfort i niezobowiązujący styl.

DIY - stylizacja w domowym zaciszu

W dzisiejszych czasach, kiedy każda minuta jest na wagę złota, wielu ojców decyduje się na samodzielne stylizacje w zaciszu własnego domu. Ułatwiają je nowoczesne narzędzia, jak bezprzewodowa maszynka do strzyżenia BaByliss E996E. Jest prosta w użyciu i ma precyzyjne ostrza ze stali japońskiej, które zapewniają płynne strzyżenie każdego rodzaju włosów. Do dyspozycji użytkownika jest dźwignia do precyzyjnej regulacji cięcia oraz aż dziesięć długości strzyżenia – od 0,8 mm do nawet 2,5 mm.

© materiały partnera

Podobne zalety ma funkcjonalny trymer BaByliss T996E. To doskonały wybór dla tych panów, którzy chcą dopracować swoje brody lub baki. Lekki, wygodny w użyciu i skuteczny w precyzyjnym modelowaniu, jest niezbędnikiem w arsenale nowoczesnego mężczyzny dbającego o swój wygląd. Dzięki dużej liczbie ustawień długości strzyżenia, każdy tata może wybrać optymalną długość włosów spośród trzynastu dostępnych opcji.

Modny tata w 2024 roku

Trendy w 2024 roku podkreślają, jak ważne jest znalezienie równowagi między modą a funkcjonalnością, szczególnie dla ojców, którzy chcą cieszyć się aktywnym życiem bez kompromisów w zakresie wyglądu. Szukasz prezentu na Dzień Ojca, który będzie praktyczny i nie wyląduje na dnie szafy lub zacznie szybko zbierać kurz na półce? Wybierz narzędzia do stylizacji od BaByliss, dzięki którym Twój tata będzie mógł dowolnie stylizować swój wygląd w zaciszu własnego domu!

Materiał sponsorowany przez BaByliss