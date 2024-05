Mogą wlecieć do ust. Lekarz mówi, co wtedy

Na całym świecie występuje ok. 35 tys. gatunków chrząszczy. W Polsce jest ich "zaledwie" 670. Żerują od maja do sierpnia. W tym czasie spotkasz je w lesie, parku czy w ogrodzie. Zdarza się, że owad wpadnie do ucha czy gardła, chociażby podczas spaceru czy jazdy na rowerze. Jak się go pozbyć? Czy wizyta u lekarza jest konieczna?