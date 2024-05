Posadziłeś w ogrodzie? Szykuj się na zlot szerszeni

Koniec zimy i początek wiosny to najlepszy czas, aby zabrać się za prace w ogrodzie. I chociaż wiosna w Polsce trwa już od pewnego czasu, to prawdziwie przyjemną pogodą możemy cieszyć się od niedawna. Majówka sprzyja nie tylko grillowaniu, ale również pracy z roślinami. Jednak zanim postanowimy zasadzić przed domem konkretne drzewa czy krzewy, warto wiedzieć, czy nie staną się one siedliskiem groźnych owadów.