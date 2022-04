"Moim głosem są lalki". Artystka protestuje przeciwko wojnie w Ukrainie

- Pierwszą lalkę Ukrainkę uszyłam z myślą o wychowawczyni swojego syna, który chodzi do żłobka. Mieszka w Polsce od dwóch lat. Ma w Ukrainie swoją rodzinę. W pierwszy dzień wojny, kiedy ją zobaczyłam, obie się popłakałyśmy i uściskałyśmy. Było to trudne, emocjonalne przeżycie. To od niej, tak z pierwszej ręki, usłyszałam, co się dzieje w Ukrainie. Jak bardzo się martwi o bliskich. Opowiedziała mi historię swojej przyjaciółki, której dzieci przyjechały na zawody sportowe do Warszawy i nagle zaczęła się wojna. Dzieci nie miały możliwości powrotu do swoich rodziców, do domów.