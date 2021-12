Mój partner woli spędzić sylwestra z kolegami niż ze mną. "Facet, który kocha, nie postępuje w ten sposób"

Katarzyna Szymańska podkreśla, że warto przyjrzeć się tej sytuacji z różnych stron. – Wszystkie wymienione powody są możliwe, ale snucie teorii nie prowadzi do dojścia do prawdy – mówi ekspertka. – Warto na spokojnie, bez wymuszania i pretensji porozmawiać o wzajemnych oczekiwaniach, wyobrażeniach, potrzebach. Zamiast podejmować pochopne decyzje, lepiej zatrzymać się i zastanowić, czy skoro mój partner nie chce ze mną spędzać tego ważnego dnia, to może to oznaczać, że inaczej traktuje nasz związek. Ale z drugiej strony warto sprawdzić, czy dzień, który ja uważam za niezwykle istotny i wyjątkowy, on traktuje w ten sam sposób. Warto też postawić się w sytuacji tej drugiej osoby i wyobrazić sobie, jak ja bym się czuła, gdyby mój partner oczekiwał, że będę pół nocy grała z nim w gry. Jeśli dla mnie to jest tortura, to być może dla niego tańce do białego rana są tym samym.