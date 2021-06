"Moja córka tygodniami nie wstaje z łóżka". Jak wygląda życie z dzieckiem z depresją?

Chory system, chore społeczeństwo

Pani Katarzyna mówi wprost: "leczenie chorego psychicznie dziecka w Polsce to piekło". Rodzice Mai czekali pół roku na wizytę u specjalisty, w międzyczasie chodzili do prywatnych terapeutów, jednak koszty niepublicznego leczenia całkowicie ich przerosły. Maja wymaga spotkań z psychologiem dwa razy w tygodniu, do tego kosztowne wizyty u psychiatry i ceny leków. W sumie miesięcznie terapia kosztuje ok. 1500 zł. To więcej, niż wynosi renta męża pani Kasi.