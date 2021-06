Dzielne dzieci nieporadnych dorosłych. Czy jesteś jedną z ofiar parentyfikacji?

- Pamiętam, jak ojciec dał mi 100 zł na komunię i biały zegarek. Drugiego dnia poprosił, żebym mu pożyczyła tę stówę. To takie głupie wspomnienie, ale później takich analogicznych sytuacji było mnóstwo. Ciągle było „dej, dej”. Ojciec obarczał mnie swoimi słabościami, za każdym razem opowiadając jak mu źle, że przez wiek nie może znaleźć pracy. Bałam mu się przedstawić partnera, bo zaraz by go prosił o załatwienie roboty. Matka tylko kasę chciała. Nie dbała o dom, przez co ojciec nawet chciał, żebym to ja gotowała obiady. Chodziłam wtedy do 7 klasy. Pierwsze zarobione pieniądze wydałam na spodnie, bo miałam tylko jedną sfatygowaną parę. Byłam przeciążona tym wszystkim, z drugiej strony czułam podświadomie ogromną odpowiedzialność za nich, bo wszyscy na mnie liczyli — Joanna wspomina, że determinacja, by wyrwać się z niszczącego domu, była bardzo silna, ale lojalność wobec biednych, a jej zdaniem ułomnie kochających rodziców trzymała ją na uwięzi niczym niewidzialne kajdany.