Mojito. Jak przygotować jeden z najbardziej popularnych drinków świata?

Mojito kojarzy się ze smakiem lata, ale nie oznacza to, że nie można go przygotować o innej porze roku. Świeża limonka i mięta to doskonałe połączenie, które często bywa wykorzystywane właśnie przy okazji tworzenia mojito. Jeśli lubisz ten letni drink wykorzystaj jeden z poniższych przepisów, aby zaskoczyć przyjaciół i najbliższych domową propozycją.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Mojito możesz szybko i sprawnie przygotować we własnej kuchni. (123RF)