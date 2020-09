Nalewka z pigwy. Jak przygotować niebanalny trunek rozgrzewający na jesień?

Domowa nalewka z pigwy to doskonały przykład na to, że można szybko i łatwo przygotować rozgrzewający napój, który posłuży w chłodniejsze i zimne wieczory. Zalet owocu pigwy można wymieniać w nieskończoność, ale jeśli jesteś ciekawa, jak najlepiej z nich korzystać, sprawdź poniższe wskazówki. Nalewka z pigwy zachwyca i intryguje.

Nalewka z pigwy – dlaczego warto ją mieć?

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego warto zrobić nalewkę z pigwy, przede wszystkim zwróć uwagę na właściwości samego owocu. Pigwa najczęściej wykorzystywana jest do przetworów ( konfitur i kompotów ), ale jako główny składnik nalewki idealnie się sprawdzi. Posiada charakterystyczny smak, który kusi swoim intrygującym aromatem. Nalewka z pigwy doskonale rozgrzewa, natomiast dzięki zawartości dużych dawek witaminy C wspomaga wzmocnienie odporności i leczy przeziębienie. Jak widzisz, ratafia jest wprost stworzona na jesienne wieczory.

Nalewka z pigwy – jak ją przygotować?

1. Na początek dokładnie umyj owoce, po czym osusz je i pokrój na kawałki.

2. Wyczyść pigwy z gniazd nasiennych.

3. Następnie wrzuć owoce do dużego słoika i zasyp całość cukrem.

4. Nakryj lnianą ścierką i odstaw w chłodne miejsce na 2 tygodnie.

5. Po tym czasie zlej wytworzony syrop do innego szklanego naczynia i wymieszaj go ze spirytusem.

6. Szczelnie zamknij i odstaw na 2 miesiące.

7. Przefiltruj i zlej do butelek.

8. W tym czasie zalej wódką pozostałe owoce i zostaw na 3 tygodnie – na koniec przefiltruj.

9. Połącz ze sobą obie mieszanki – nalewka z pigwy jest gotowa.