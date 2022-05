Mokasyny w stylu słynnych butów Gucci. Znaleźliśmy w sklepach modele w okazyjnych cenach

Mokasyny są bardzo charakterystyczne. Do tego stopnia, że patrząc na nie, od razu wiesz, że to Gucci. Niewiele jest takich projektów, które aż tak bardzo wdarły się do świadomości ludzi na całym świecie. Właściwie poza mokasynami przychodzi mi do głowy jeszcze tylko jeden przykład – torebka Channel 2.55. Buty Gucci doczekały się swojego miejsca w stałej wystawie prezentowanej w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, której są częścią od 1985 roku. Nic więc dziwnego, że to akurat ten model jest obiektem pożądania zarówno kobiet, jak i mężczyzn i to nieprzerwanie od 70 lat, a że za oryginał trzeba zapłacić ponad 3 tys. zł, nie dziwi też fakt, że są to najczęściej podrabiane buty na świecie. Odwodzimy do kupowania podrób. Przeglądamy za to oferty marek obuwniczych w poszukiwaniu butów, które swoim designem do złudzenia przypominają mokasyny Gucci. A tych w sklepach nie brakuje.