Pochodzi z Mołdawii. Wraca do ojczyzny z ważnego powodu

I to mnie właśnie martwi, bo wydaje mi się, że tak. On jest jeszcze w górnej granicy wieku poborowego, więc jeśli zacznie się coś dziać, to na pewno nie będzie mógł wyjechać. Tak czy inaczej nie przekonam go do wyjazdu. Jedyną rzecz, jaką udało mi wynegocjować, to że będzie miał pełen bak paliwa na wypadek ucieczki. Staram się być jednak optymistką i nie zakładać najgorszego scenariusza.