Molestowane kobiety boją się reagować. "Bo chłopaki tak robią"

Absolutnie nie! Nie doprowadza się do konfrontacji osób pokrzywdzonych z przemocowcem, bo to jest stawianie naprzeciwko siebie kata i ofiary, co u dziewczyn mogłoby się przyczynić do kolejnej traumy. To powinny być oddzielne rozmowy, zwłaszcza że tutaj mamy do czynienia z osobami nieletnimi. Powinno to zostać zgłoszone na policję czy do prokuratury albo do ośrodka pomocy społecznej i do kuratorium. Oprócz tego dziewczyny powinny być objęte pomocą psychologiczną, pedagogiczną, a wyjaśnieniem sprawy powinna zająć się nie szkoła – od tego są instytucje. Szkoła ma przeciwdziałać tego typu zjawiskom; powinna być przeszkolona z zapobiegania przemocy seksualnej. Powinna mieć też procedury, jak należy takie sytuacje rozwiązywać, gdzie je zgłaszać itd. Chodzi o to, by chronić potencjalne ofiary. Często pada zarzut, że dziewczynki w tym wieku konfabulują albo że nastał trend na hejt. Z drugiej strony wybrzmiewają echa ruchu #metoo. Pokazuje to, że kobiety próbowały coś powiedzieć, próbowały się skarżyć, ale nie dostały pomocy. Wtedy zostają im media albo media społecznościowe. I tak stało się także w tym przypadku. System, tutaj szkolny, zawiódł dziewczyny.