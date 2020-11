Monica Lewinsky o wyznaniu Meghan Markle. "Może to ci nie pomoże, ale komuś – tak"

Księżna Sussex w artykule opublikowany w "The New York Times" wyznała, że w lipcu tego roku straciła ciążę. "Wiedziałam, że kiedy trzymam w ramionach moje pierworodne dziecko, właśnie straciłam drugie" - napisała.

"Co by się stało, gdyby jedna kobieta powiedziała prawdę o swoim życiu? Wiat by się rozwarł" – Lewinsky cytuje poetkę Muriel Rukeyser, odnosząc się do artykułu Markle na łamach "The New York Times'a". 47-latka nie przeszła obojętnie obok dramatu księżnej. "Dzielenie się osobistym bólem może ci nie pomóc, ale innym – tak" – dodała była stażystka w Białym Domu i bohaterka skandalu obyczajowego z udziałem Billa Clintona.