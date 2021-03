Monika Banasik była „królową mafii”. Co teraz u niej słychać?

"Kobieta mafii"

Życie w luksusie

W latach 90. wiele osób zazdrościło życia Monice Banasiak. Brylanty, futra, luksusowe apartamenty, wyjazdy do egzotycznych krajów, eleganckie samochody, piękne kreacje - Wtedy Banasiak nie brakowało niczego. Później jednak nastał dużo trudniejszy czas.

Nowe rozdział

- Nie byłam "królową mafii", jak chcieliby niektórzy, lecz królową życia. Sądziłam, że będzie to trwało wiecznie. Teraz już wiem, że nic w życiu nie jest na zawsze. Nie da się być królem życia do końca. Nic nie jest za darmo - mówiła w rozmowie z Onetem.

- Chcę żyć dla siebie, na swój rachunek i dla swojego syna. Jeżeli kiedykolwiek mam się rozliczać ze swojego życia, to tylko przed sobą, bo nikt nie ma prawa mi tego czynić i tylko ze swoich błędów, a nie cudzych, popełnianych na mój rachunek. Co jest dla mnie obecnie najważniejsze? Wolność, święty spokój i rodzina. Oraz to, aby źli i niewłaściwi ludzie zniknęli z mojego życia na zawsze - mówiła niedawno w rozmowie z serwisem Granice.pl.