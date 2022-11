Monika Miller o hejterach i wiadomościach, jakie dostawała po śmierci swojego ojca

Wnuczka byłego premiera Leszka Millera pojawiła się 17 listopada 2022 roku na uroczystej gali plebiscytu Wszechmocne. W rozmowie z reporterem Wirtualnej Polski opowiedziała m.in. o hejcie, z jakim się spotyka i wiadomościach, które odbiły się na jej zdrowiu psychicznym. - Najgorsze wiadomości od hejterów, które przeczytałam były związane ze śmiercią mojego ojca. To były rzeczy typu: to powinnam była być ja, że teraz moja kolej, że to wszystko przeze mnie i życzą mi śmierci - mówiła Monika Miller.

