Monika Miller wyszła już ze szpitala. "Nie jest to COVID, HIV ani rak"

"Wróciłam do domu. Jestem pod opieką specjalistów. Dziękuję bardzo raz jeszcze za wszystkie wiadomości pełne wsparcia. Czułam ogromne wsparcie, czytając te setki wiadomości. Dużej części jeszcze nie odpisałam, ale obiecuję, że zrobię to. Dementuję też niektóre plotki. Nie jest to COVID, HIV ani rak. Czekam na ostateczną diagnozę lekarzy" - wyjaśnia w najnowszym wpisie na Instagramie Monika Miller.