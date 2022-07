Monika Mrozowska o relacjach z byłymi partnerami. "Sytuacja jest pod kontrolą"

Monika Mrozowska o patchworkowej rodzinie

- Jeśli chodzi o tatę Józia (Sebastiana Jaworskiego - przyp. red.), to mam wrażenie, że sytuacja także jest pod kontrolą. Mamy kilka tematów, nad którymi pracujemy, ale wydaje mi się, że oboje wiemy, iż za każdym razem najważniejsze jest dziecko. Więc dopóki się dogadujemy i wiemy, że gramy do jednej bramki, to wierzę, że finał będzie pozytywny - wyznała aktorka w rozmowie z Agnieszką Hyży.