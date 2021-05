Monika Mrozowska na sesji ze wszystkimi dziećmi. "Cudowna pamiątka"

"Doszłam do wniosku, że hipokryzją byłoby życie w fasadowym związku. Dzieci by to od razu wyczuły. Dla mnie założenie: "Bądźmy razem dla dobra syna lub córki" krzywdzi dziecko, które uczy się patologicznych wzorców. W domu powinny być osoby, które się kochają. Jeżeli ludzie się nienawidzą i ze sobą nie rozmawiają, lepiej, by dziecko wychowywał samotny tata albo mama. Dzieci cudownie czują się z ojcami, spędzają z nimi wartościowy czas. Nigdy nie mówią: 'Jadę na weekend do taty', tylko podkreślają, że jadą do swojego drugiego domu" - powiedziała.