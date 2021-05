Monika Olejnik pogratulowała Robertowi Lewandowskiemu. Spotkała ją fala hejtu; "Won!"

Monikę Olejnik spotkała przykrość

Nie od dziś wiadomo, że dziennikarka TVN24, znana z programu "Kropka nad i", to nie tylko fanka polityki, ale również kibicka. Kiedy piłkarz z Warszawy ustanowił rekord postanowiła złożyć mu gratulacje. Miała dobre intencje, ale wzbudziła negatywne emocje. Choć napisała tylko: #respect Brawo Robert Lewandowski, internautom się to nie spodobało. W stronę gwiazdy TVN posypały się niewybredne komentarze. "Won!", "a kysz....", "Wypad" - to tylko niektóre z wpisów, które pojawiły się pod komentarzem Moniki Olejnik. Dziennikarka nie zdecydowała się na to, by wchodzić w polemikę z którymkolwiek z hejterów.