Marcin Bosak pochwalił się zdjęciem żony. "Najpiękniejsza dziewczyna na świecie"

Monika Pikuła, choć przeżyła rozstanie, a dodatkowo doniesienia medialne nie sprzyjały spokojnemu poukładaniu spraw, starała się dla dzieci przyjąć to co ją spotkało z pokorą. - W związku z tym, że mam dzieci, muszę dobrze organizować życie. Wstaję rano, odprowadzam jednego syna do przedszkola, drugiego do szkoły i mogę skupić się na sobie. Chodzę na jogę, która pozwala mi się wyciszyć, zachować równowagę i pokorę – wyznała w jednym z wywiadów.