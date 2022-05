Monochromatyczna stylizacja Viki Gabor. Tak wystąpiła na festiwalu w Sopocie

Viki Gabor w Sopocie cała na czarno

Młoda piosenkarka założyła eleganckie spodnie w drobne prążki, o nieco luźniejszym kroju i szerokiej nogawce. Warto uważnie przyjrzeć się górze, bo tutaj dużo się dzieje. Do lekko sportowych spodni Viki dobrała satynowy gorset na grubszych ramiączkach. Jednak to, co najbardziej przyciąga uwagę, to długie półprzezroczyste, lekko błyszczące rękawiczki bez palców, które sięgają za łokcie. Ten element garderoby posiada ciekawe hafty, co nadaje całej stylizacji charakteru.