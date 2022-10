Patrycja Toczyńska - fotografka i Barbara Pokora - producentka zakończyły pracę nad społecznym projektem pt. More Is More. Życiowe maksymalistki 45+. Bohaterki tego projektu bardzo często rozpoczęły swoją karierę w późniejszym wieku, podjęły ważne życiowe decyzje, przeszły metamorfozę psychiczną i fizyczną. More is More jest wtedy, gdy od życia chcemy więcej, kiedy dostrzegamy nasze piękno niezanikające z upływem lat. To akceptacja swojej kobiecości i zgoda na to, aby wyglądać i czuć się tak jak chcemy, bez ulegania presji odmładzania na siłę, bo takie są oczekiwania dzisiejszych czasów. Te życiowe maksymalistki inspirują, zachęcają do działania i są żywym przykładem na to, że kobiety potrafią wyjść z najbardziej trudnych sytuacji.