Motanki, czyli słowiański duch zaklęty w lalkach. Etniczne rytuały wracają do naszych domów

Historia szeptana

Dlaczego motanki nie miały twarzy? Dlaczego wersja ukraińska jest przyozdobiona w pasiasty krzyż? Dlaczego nie można używać igły tworząc lalkę? Wielu rzeczy możemy się tylko domyślać, bo wiemy o nich stosunkowo niewiele z racji skąpych źródeł, przekazywanych ustnie z pokolenia na pokolenie. - Z jednej strony jest to piękne, że ta tradycja była przekazywana w ten sposób, z drugiej strony do dziś zachowało się zbyt mało informacji, by dokładnie poznać jej szczegółowe znaczenie sprzed lat. Motanki były domeną kobiet, a warto zauważyć, że do XX wieku to przeważnie mężczyźni byli etnografami — tłumaczy. W konsekwencji bardzo dużo tradycji kobiecych po prostu przepadło i jest dziś nie do odtworzenia w swojej pierwotnej wersji. Jednak, jak twierdzi Kasia, budujące jest to, że szukając swoich korzeni, kobiety starają się znaleźć odpowiedzi na własną rękę, słuchając intuicji.