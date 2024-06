Mówi, jak wyglądało jego życie intymne przed meczami. "Odpuszczałem"

- Starałam się przygotować Radosława: "Radziu, może być coś nie tak. Nastaw się. Z twoją przeszłością... z twoją ilością kobiet na koncie to, że ty nie masz dziecka, to świadczy tylko o jednym. On już, bidula, w to uwierzył. Mówił: "No dobra, trudno. Wiesz, jak to jest, sportowiec, tyle razy piłką dostałem". Lekarze też już byli przekonani, że u Radka będzie problem. Przedstawiano nam już formy leczenia. I nagle dzwoni do mnie niezwykle podekscytowany lekarz: "Odebraliśmy Radzia wyniki. On jest w pierwszej trójce tej kliniki!" - mówiła Rozenek-Majdan.