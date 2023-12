Mówi o ewolucji stylu. "Myślę, że znaczącym momentem była moja osiemnastka"

Kocham Manifesto, właściwie do wszystkiego mi pasuje. Jest wyrazista w swojej nowoczesnej stylistyce. Ja ogólnie bardzo lubię mieć na sobie biżuterię, pokusiłabym się o stwierdzenie, że lubię być w nią ubrana. Zawsze dodaje szyku i tego pierwiastka X, którego potrzebuje, by czuć się dobrze. Mam pierścionki i kolczyki, których praktycznie nigdy nie ściągam. Bardzo podoba mi się też świąteczna kolekcja marki Sugar Party, a to potęguje lekki śnieg za oknem i ogólna dostępność herbaty zimowej. Trochę w niej nawiązań do dekoracji świątecznych i całej tej magicznej atmosfery.