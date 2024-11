"Tak, jestem sama". Bez ogródek mówi, co za tym stoi

– Rutyna nam nie grozi. Można tylko za nią tęsknić. (...) Pracujesz bardzo nieregularnie – jednego dnia wstajesz o czwartej rano, a drugiego kładziesz się o czwartej. Dom wariatów. To wspaniały zawód, ale i bardzo trudny, żeby budować poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa – wyjaśnia Popławska w rozmowie ze "Zwierciadłem".

Magdalena Popławska opowiedziała w tej samej rozmowie, że nie przepada za miastami, a raczej ciągnie ją do natury. Wyznała tym samym, że ma w sobie nieposkromioną dzikość, która pozwala jej żyć na własnych zasadach. Nie chce już spełniać czyichś oczekiwań.

– Warto podążać za swoimi potrzebami. A nie za społecznymi szablonami, takimi na przykład, że trzeba być w związku, trzeba być idealną matką, że trzeba być zawsze przygotowaną aktorką, która ma plan na postać od A do Z – dodaje w rozmowie ze "Zwierciadłem".

Popławska wychowuje dziewięcioletnią Hanię, która jest owocem związku z poetą Piotrem Fiedlerem. To właśnie obecność córki oraz siostry, koleżanek i zwierząt wpływa na jej dobrostan. O relacji romantycznej na razie nie ma mowy.

