Mówi o zbiorowym pogrzebie. Wyznała, że trzyma w domu prochy swoich psów

Joanna Krupa to wielka miłośniczka zwierząt. Niedawno musiała zmierzyć się ze stratą ukochanego czworonoga. W jednym z wywiadów wyznała, że prochy swoich zwierząt trzyma w domu. - Jak wrócę do Stanów, to zrobię im wszystkim pogrzeb - powiedziała jurorka "To Model".