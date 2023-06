Mówi o życiu singielki. "Nie nudzę się ze sobą"

Olga Bończyk bardzo przeżyła odejście Zbigniewa Wodeckiego. Aktorkę i muzyka łączyła wyjątkowa więź. " Żył tu i teraz. Nie przejmował się tym, co było wczoraj, ani nie bujał w obłokach na temat przyszłości" - wspomniała wokalistę Bończyk w rozmowie z "Faktem". Dziennikarz magazynu postanowił dopytać się aktorkę o to, jak obecnie wygląda jej życie prywatne. Co słychać u aktorki?