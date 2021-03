Mówienie o pieniądzach to nie wstyd. Ani w małżeństwie, ani w pracy

Brak wolności finansowej wywołany jest kilkoma, czasem skrajnie różnymi powodami. Może wynikać z przemocy ekonomicznej, gdy jeden z partnerów ogranicza drugiemu dostęp do konta i karty płatniczej. Lub gdy namawia do pozostania w domu i nie podejmowania pracy zarobkowej, dla tzw. dobra rodziny, a przede wszystkim dzieci.

Alicja Bańkowska opowiedziała nam swoją historię ku przestrodze. Za ukochanym przyjechała do Warszawy. Gdy urodziło się ich dziecko, postanowiła poświęcić się opiece, jednocześnie pomagając partnerowi w jego firmie. Zapomniała jednak upomnieć się o umowę i pensję, więc gdy nadeszła chwila bolesnego rozstania, młoda kobieta została z niczym. Dziś apeluje do wszystkich kobiet w rozmowie z WP Kobieta: " Gdyby ktoś mi kilkanaście lat temu powiedział, że wyląduję w takiej sytuacji, że nie będę kilka lat pracować i zarabiać, nie uwierzyłabym. Każdej kobiecie polecam nie zapominać o sobie ".

#Wszechmocne. Spełnione i niezależne. Nowa akcja WP Kobieta

Inspirowanie naszych czytelniczek historiami niezwykłych kobiet to nasza codzienna misja. Teraz chcemy także zaproponować im coś więcej. Realne wsparcie. Spotkania dwa razy w miesiącu z ekspertkami, które wzmocnią panie, nadadzą właściwy kierunek ich marzeniom, ale i pokażą, jak wiele obecnie zależy od samych kobiet. Dr Joanna Heidtman, najbardziej znana polska psycholożka i socjolożka już 12 marca poprowadzi webinar: "Jak być niezależną - kobiety i przedsiębiorczość. Co może wzmacniać nas na drodze do budowania własnego świata aktywności zawodowej i niezależności finansowej?".

Ewa Gadomska, znana jako Girl Boss, która od dziesięciu lat prowadzi swoje firmy, od sześciu konsultuje i szkoli ludzi, aby ich biznesy działały jak najefektywniej, poprowadzi kolejne spotkanie. Wyjaśni, że dziś słowa – pracować ciężko, nie mają już takiego przełożenia, bo liczy się bowiem to, by pracować mądrze. Obali także mit, że sukces zależy w 100 proc. od nas, i wykaże, że hasło – "robiąc to, co kochasz, nigdy nie pracujesz" jest prostą drogą do pracoholizmu.