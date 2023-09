Mówiła, że "nie poda jej ręki". Dziś zaprasza ją do programu

Doda o Sablewskiej. "I tak bym ją zaprosiła"

Ostatecznie topór wojenny został jednak zakopany. - Ja już wcześniej miałam z nią dobry kontakt, tylko nie muszę o tym głosić i wszystkim oświadczeń o tym pisać w mediach, że z tą osobą się pogodziłam, z tą i z tą. Ja to robię dla siebie i dla swojego komfortu psychicznego, zwłaszcza że przeżyłyśmy dużo rzeczy. A nawet gdybym tego nie zrobiła, to i tak bym ją zaprosiła do reality, bo ona pamięta różne rzeczy, których ja nie pamiętam, kiedy ja zaczęłam budować swoją karierę i show-biznes, a show-biznes zaczął budować mnie - opowiadała wokalistka w rozmowie z WP. Zapowiedziała, że w programie pojawią się także "goście, z którymi niekoniecznie ma po drodze".