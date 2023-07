Mówili, że nie znajdzie pracy. Pochwalił się, co robi dziś

Rok temu Sebastian Wątroba w rozmowie z "Plejadą" wsparł Annę Wendzikowską, która postanowiła powiedzieć głośno o mobbingu w TVN-ie. Aktor "W11" przyznał, że atmosfera na planie paradokumentu często bywała nie do zniesienia. "Miałem dość tego traktowania, ciągłego ubliżania, udowadniania, że jesteśmy zerem" - wspominał Wątroba. W pewnym momencie pokłócił się z producentką i złożył wypowiedzenie. Władze stacji zatrzymały go jednak do końca serialu.