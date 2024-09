Wsyp, zalej i zostaw na noc. Zapomnisz o owadach w domu

Jesień rozgościła się już na dobre. Mimo coraz niższej temperatury, pod koniec września można zauważyć mnóstwo owadów. Część z nich wlatuje do naszych domów. Jak pozbyć się niechcianych lokatorów? Okazuje się, że nie potrzebujesz do tego żadnych chemicznych preparatów czy chemicznych repelentów.

Potrzebujesz zaledwie trzech rzeczy — cytryny , cynamonu i sody oczyszczonej. Wsyp do odpływu łyżkę sody oczyszczonej i cynamonu. Na końcu włóż do niego plaster cytryny i zalej całość ciepłą wodą. Tak przygotowaną mieszankę pozostaw na całą noc. Zabieg powtarzaj codziennie, a po kilku dniach zauważysz, że owady wyniosły się z mieszkania.

Owady przyciąga nie tylko zapach z odpływu, ale i ze śmietnika. Jeśli chcesz się ich pozbyć, pamiętaj o regularnym czyszczeniu kubła. Wystarczy zalać go ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń, aby pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!