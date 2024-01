Były przyjaciółkami. Do czasu, gdy Jeżowska "odbiła" Prońko faceta

Przyjaciółki pogodziły się

Para wzięła ślub w 1980 roku, a chwilę później na świat przyszedł ich syn Wojciech. Jednak relacja Jeżowskiej i Komana była krótka i burzliwa. Dochodziło w niej nawet do przemocy fizycznej. Któregoś razu Koman uderzył swoją żonę w krtań. Jeżowska trafiła do szpitala z wylewem krwi do strun głosowych. Jej kariera zawisła na włosku.