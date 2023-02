Możemy więcej niż nam się wydaje. "Chwilami czuję się jak Bear Grylls"

Potrafię być dumna z siebie. Mimo strachu umiem poradzić sobie sama pośrodku niczego. Umiem odnaleźć drogę, rozbić namiot, ugotować jedzenie i znaleźć wodę. Chwilami czuję się jak Bear Grylls. Co z tego, że mu do pięt nie dorastam. Gdy patrzę na drogę, którą pokonałam, wzruszam się i w duchu sobie gratuluję. Dla wielu ludzi to nic wielkiego, a dla mnie to coś nieprawdopodobnego. I zawdzięczam to w stu procentach sobie. Tego uczucia nie da się opisać. Samodzielność, siła, odwaga. Kiedyś bym się do tego nawet nie przyznała - głupio byłoby mi się chwalić sobą przed sobą samą. A teraz uważam, że to ważne. Że trzeba dobrze o sobie, a nawet do siebie, mówić.