Możesz otrzymać mniej pieniędzy niż ostatnio. "Czternastka" będzie niższa?

"Czternastka" to dodatkowa wypłata dla osób, które pobierają emeryturę bądź rentę. Ma na celu poprawę sytuacji finansowej emerytów i rencistów, którzy często borykają się z trudnościami finansowymi.

Próg dochodowy wynosi 2900 zł brutto. W tym roku — ze względu na coroczną waloryzację w marcu oraz wysoką inflację — wysokość emerytur wzrosła o 14,8%, ale próg dochodowy się nie zmienił. Co oznacza, że seniorzy mogą dostać niższą czternastą emeryturę.

Ekspert wyjaśnił, jaki to ma wpływ na zmniejszenie "czternastki". - Dziś średnia emerytura jest wyższa o około 400 zł i to oznacza wyższe potrącenia z kwoty czternastki. — powiedział Tomasz Lasocki w rozmowie z portalem Interia. Seniorzy, którzy przekroczyli próg, nie otrzymają świadczenia w pełnej wysokości.

