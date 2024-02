Można zaniemówić. Jej szydełkowa spódnica to dzieło sztuki

Dała poznać się światu jako uczestniczka programu "Top model". Chociaż nie doszła do finału, może czuć się wygrana jako najbardziej rozpoznawalna postać ostatnich edycji. Klaudia El Dursi świetnie wykorzystała swoje "5 minut", wcielając się w rolę prowadzącej "Hotel Paradise". Reality show pozwoliło jej rozwinąć skrzydła, a ona sama nie przestaje zachwyć kreacjami , które wybiera na plan programu. Tym razem przeszła samą siebie. Aż trudno oderwać wzrok.

Takiej stylizacji nie powstydziłaby się panna młoda w stylu boho ani modelki z pokazów Zimmermann. Klaudia El Dursi wkroczyła w dziewiąty sezon programu "Hotel Paradise" w romantycznym i zmysłowym stylu. Biały look pięknie podkreślił kolor jej skóry, a kobiecy fason stworzył spektakularny, wręcz surrealistyczny efekt.

Odważnie wykrojona bluzka wyeksponowała ramiona . Niski dekolt o andaluzyjskich korzeniach nazywany jest "carmen" na cześć imienia bohaterki opery Bizeta, wywodzącej się z artystycznej cyganerii. Jest nie tylko efektowny, ale też pozwala znaleźć "złoty środek" pomiędzy kobiecością a niedopowiedzeniem. Zdecydowanie warto mieć go na oku przed zbliżającym się sezonem wiosenno-letnim.

Jednak to spódnica El Dursi zagrała pierwsze skrzypce. Długi model częściowo wykonany z szyfonu i koronki nawiązuje nie tylko do romantycznej elegancji, ale też wyspiarskiego stylu. Prześwitujący model z siateczki pokrywały w newralgicznych miejscach kwiaty. Aplikacje w formie 3D dodały spódnicy wielowymiarowości i finezji.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!