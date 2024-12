Spryskaj tym szyby przed nocą. Rano nie trzeba będzie skrobać

Kiedy tylko temperatura spada poniżej zera, właściciele samochodów muszą liczyć się z dodatkową pracą. To m.in. oszronione szyby, które trzeba "skrobać", aby odzyskać pełną widoczność. Rankiem potrafi to zająć naprawdę dużo czasu, jeżeli nie zabezpieczymy odpowiednio samochodu, a nie mamy możliwości parkowania w garażu. Na szczęście jest na to prosty sposób.

Najlepszy sposób na oszronione szyby. Przygotuj octową mieszankę

Zawarty w occie kwas octowy przyspiesza topnienie lodu, ponieważ obniża temperaturę zamarzania wody. Właśnie z tego powodu ocet jest niezastąpioną pomocą, jeżeli na szybach auta pojawił się szron. Octowy spryskiwacz możemy przygotować w dwóch różnych proporcjach 1:1 lub 1:3. W pierwszym przypadku potrzebujemy szklankę wody i szklankę octu. W drugim - szklankę wody i trzy szklanki octu.

Wystarczy, że przelejemy składniki do naczynia, dokładnie je wymieszamy, aż do uzyskania jednorodnej substancji, a powstały płyn przelejemy do butelki ze spryskiwaczem. Następnie potrząsamy butelką i spryskujemy oszronione szyby, dokładnie i równomiernie pokrywając octowym opryskiem całą oblodzoną powierzchnię. Po dwóch minutach, z pomocą szmatki lub ściągaczki do szyb, pozbywamy się resztek szronu.

Warto wiedzieć, że tak przygotowany "odmrażacz" może też zadziałać zapobiegawczo - przed nocą spryskajmy nim szyby, a rano nie będziemy musieli walczyć ze szronem i lodem. Pamiętajmy też, że taka domowa mieszanka zadziała jednak w przypadku lżejszych mrozów. Jeżeli temperatura spadnie poniżej minus 20 stopni, lepiej skorzystajmy z profesjonalnych produktów.

