MTV Video Music Awards 2022. Bebe Rexha postawiła na klasyczną czerń w odważnym wydaniu

MTV VMA 2022. Te gwiazdy wróciły do domu z nagrodą

Podczas tegorocznej gali nagrodzone zostały m.in. Taylor Swift za dziesięciominutową wersję teledysku "All Too Well". Harry Styles opuścił ceremonię z wygraną w kategorii album roku oraz za najlepsze zdjęcia do utworu "As It Was". Wygraną może się również pochwalić Billie Eilish, która statuetkę za najlepszy utwór zdobyła piosenką "Happier Than Ever".