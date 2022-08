Latto zrobiła furorę na gali MTV VMA. Ale góra kreacji to nic, spójrzcie na dół

Gala MTV Video Music Awards to nie tylko wielkie muzyczne wydarzenie, ale również okazja dla gwiazd do zaprezentowania niebanalnych stylizacji. W tym roku na czerwonym dywanie przechadzała się m.in. Taylor Swift, Avril Lavigne, Sofia Carson, Ashley Graham oraz Lizzo. Każdy obecny na gali artysta chętnie pozował do zdjęć, próbując jak najlepiej wypaść na ściance. Uwagę fotoreporterów przyciągnęła Latto, amerykańska raperka, która pojawiła się na wydarzeniu w energetyzującej stylizacji.