Mural z Lekcjami Wartości od L'Oréal Paris

Maj to dla marki L’Oreal Paris miesiąc samoakceptacji. W swojej kampanii "Lekcje Wartości" zachęca kobiety i mężczyzn do rozwinięcia słynnego sloganu "Jestem tego warta" i zastanowienia się nad tym, co dla nas ważne. Twarzami kampanii zostały Ewa Farna i Maria Dębska, których testymoniale zobaczyliśmy w krótkich filmach. Tym razem swoje rozwinięcia składają na muralu. I nie tylko one!