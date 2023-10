Muszki owocówki znikną. Poznaj prosty patent

Muszki owocówki to owady niewielkich rozmiarów. Żyją nie dłużej niż 10 dni, ale w tym czasie są w stanie złożyć naprawdę dużo jaj, przez co po kilku dniach w domu pojawia się ich cała chmara. Co prawda ich obecność sama w sobie nie jest szkodliwa, jednak kiedy pojawią się na żywności, lepiej jej później nie jeść, bowiem owocówki roznoszą szkodliwe grzyby i bakterie. Inwazji owocówek da się uniknąć, o ile będziesz trzymać się kilku prostych zasad.