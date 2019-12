WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Muszkieterki w eleganckim wydaniu. Idealne do sukienki Noszą je eleganckie kobiety, noszą i nastolatki. Są świetne do stylizacji ze swetrową sukienką, jak i elegancką mini. Wysokie do połowy uda i te sięgające tuż za kolano. Na szpilce i płaskiej podeszwie – muszkieterki są hitem kolejny rok z rzędu. Muszkieterki wydłużają nogi i pozwalają poczuć się naprawdę seksownie (iStock.com) Muszkieterki na każdą okazję? Czemu nie! Nie wiesz jak się ubrać albo wydaje ci się, że w szafie nie masz nic ciekawego? Pomocą mogą okazać się muszkieterki. To źródło inspiracji na wiele okazji, także na imprezę. Włóż je do skórzanej spódnicy i sweterka albo dzianinowej sukienki w ulubionym kolorze. Niewiele więcej trzeba, aby stworzyć udaną stylizację na randkę, zakupy czy imprezę. Te efektowne kozaki robią wrażenie nawet w skromnym wydaniu i na płaskiej podeszwie. Na randkę będą najlepsze modele na szpilkach, a na co dzień na płaskiej podeszwie i wygodnym słupku. Muszkieterki, w których poczujesz się świetnie Wysokie buty jak muszkieterki to element garderoby, w którym kobieta może poczuć się bardzo atrakcyjnie i zmysłowo. Wysmuklone nogi, długość kojarząca się z efektownymi pończochami lub zakolanówkami, a nad górną krawędzią fragment uda. Te buty zakrywają nogi, ale mimo to uchodzą za seksowne. Na zgrabne, idealnie dopasowane do stroju i sylwetki muszkieterki nie sposób nie zwrócić uwagi. Najbardziej kobieca i seksowna opcja tego rodzaju butów to kozaki na szpilce bądź wysokim, smukłym słupku. Nawet obszerny, ciepły, wełniany płaszcz będzie wyglądał dobrze z wysmuklającymi kozakami w fasonie muszkieterek. Zamsz czy skóra? Choć wszyscy tęsknią i wypatrują odrobiny śniegu, tzw. sucha zima ma też swoje zalety i należy do nich możliwość noszenia lekkich butów, nieocieplanych botków i obuwia z zamszu. Te ostatnie to też piękne, matowe muszkieterki. Połącz je w strój z prostą spódniczką trapezową i sweterkiem z błyszczącą nitką albo stwórz z ich udziałem stylizację w jednym kolorze (np. bordowe kozaki i bordowa sukienka). Efekt murowany! Dodatkowo zamszowe muszkieterki w porównaniu do połyskujących mają pewną ważną zaletę — nie marszczą się w widoczny sposób i przez to nie pogrubiają okolicy ud. Odrobina seksapilu na co dzień W odpowiednich muszkieterkach wyglądamy świetnie i jest to jeden z rodzajów obuwia, który pozwala nam dobrze poczuć się w minispódniczce, nawet jeśli na co dzień to ostatnia cześć garderoby, na którą zwrócilibyśmy uwagę. Idealnie dopasowane muszkieterki mają wyprofilowaną łydkę i są dopasowane jak body.