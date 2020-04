Mydło glicerynowe. Samodzielnie zrób uniwersalny kosmetyk do pielęgnacji ciała

Zarówno mydło glicerynowe, jak i inne podobne kosmetyki stają się coraz popularniejsze. Ich największą zaletą jest to, że są kosmetykami naturalnymi, które można wykonać samodzielnie w domu. Nic dziwnego, w końcu wystarczy zaledwie kilka składników, a efekty zastosowania mogą cię zaskoczyć. Mydło glicerynowe to nie tylko ekologiczny produkt, ale również bardzo przydatny kosmetyk do codziennej pielęgnacji.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Mydło glicerynowe możesz w szybki sposób przygotować w domu. (Getty Images)