Myjesz włosy w ten sposób? Za każdym razem jeszcze bardziej je niszczysz

Mogłoby się wydawać, że w myciu włosów nie ma nic skomplikowanego. Ot, zwykła, prozaiczna czynność. To błąd, bowiem dla kosmyków jest to najważniejszy zabieg pielęgnacyjny. Szybkie "tarcie" włosów szamponem nie wystarczy. Odpowiednia technika dogłębnie oczyszcza skórę głowy i zapobiega nadmiernej produkcji sebum. Delikatny masaż pobudza krążenie krwi, co stymuluje cebulki włosowe do wzrostu.