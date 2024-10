Miała inny chrzest niż wszyscy. "To była świadoma decyzja"

"Wszystkie dzieci szły po lekcjach do naszego kościółka przy Gomułki, a ja jedna wracałam do domu. Czułam się inna, gorsza? Ale tata chciał być w porządku ze swoim sumieniem, więc tak to wyglądało. W końcu sama się ochrzciłam. (...) Skończyłam osiemnaście lat, to była świadoma decyzja" – czytamy.