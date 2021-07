Na co dzień pomaga kobietom. Nazywają ją polską Dr Queen

Elwira Maj, trycholożka: Nigdy nie byłam w Rzymie, w ogóle nigdy nie byłam we Włoszech. Raz byłam w Hiszpanii i to tylko na weekend w San Sebastian, a w Paryżu znalazłam się na lotnisku De Gaulle’a tylko z powodu międzylądowania. Nigdy też nie byłam w Chorwacji czy Egipcie i nie ciągnie mnie tam, gdzie jeżdżą wszyscy. Przede wszystkim szukam pewnych wartości na świecie, które moim zdaniem w cywilizowanych krajach zanikają. Przyroda i naturalność ludzi to jest to, co mnie kręci. W mojej głowie kiełkuje myśl, że być może to są ostatnie momenty na to, żeby zobaczyć te plemiona, kultury i miejsca, bo za chwilę jedynym śladem po nich będą zdjęcia w albumie. Zwiedziłam więc Gwineę, Gambię, Senegal, Ghanę, Laos, Wietnam, Kambodżę, Bhutan, Himalaje, Nepal, Mongolię, Amazonię, wyspy w pobliżu Wenezueli. Byłam też w Jemenie, w Indonezji i na Bali, ale omijając miejsca turystyczne. Zjeździłam też Cejlon i Seszele.