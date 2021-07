Straciła wszystkie włosy. Ola przełamuje tabu i dodaje sił innym kobietom

Kompletnie już nie zwracam na nie uwagi, bo pogodziłam się z tym, że ich nie mam. Teraz trudno jest mi nawet wyobrazić sobie, jak to by było, gdybym je miała. Jestem tak przyzwyczajona do tego stanu, że nie czekam i nie myślę o nich. Jedyne, co jest dla mnie niekomfortowe, to brak rzęs i brwi. Zazwyczaj je miałam, ale kilka miesięcy temu wypadły. Zrobiłam jednak brwi permanentne, a rzęsy przyklejam, kiedy robię sobie makijaż.