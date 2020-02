Na co wpływa witamina E? Poznaj jej główne źródła oraz typowe objawy niedoboru

Chcąc zachować młodość i piękno na dłużej, powinnaś zwracać uwagę na dostarczanie do swojego organizmu odpowiedniej ilości witaminy E. To dzięki niej zapobiegniesz wielu niechcianym konsekwencjom oraz wzmocnisz swoją skórę i mięśnie. Wspomniana witamina również bezpośrednio wpływa na wiele układów.

Czym właściwie jest witamina E?

Witamina E uznawana jest prawdziwą królową wśród witamin, co samo w sobie oznacza, że musisz o niej pamiętać każdego dnia. Witamina E, oznaczana także jako E306, to bardzo silny przeciwutleniacz wpływający na zdrowie. Zawiera w sobie również tokoferole i tokotrienole, czyli niezbędne składniki pokarmowe. Dodatkowo rozpuszcza się w tłuszczach, co oznacza, że magazynowana jest w ciele, ale wydalana klasycznie przez pot i mocz. Dzienne zapotrzebowanie witaminy E u kobiet wynosi 8 mg, u mężczyzn 10 mg, a u dzieci 6 mg.