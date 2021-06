Na co zwrócić uwagę kupując klapki damskie?

Najważniejsze kwestie przy doborze obuwia

Klapki to obok sandałów najlepsze obuwie na upalne, letnie dni. Możemy je nosić praktycznie do każdego rodzaju stroju, w zależności od tego jaki rodzaj klapek wybierzemy. To co kiedyś mogłoby się wydawać modową wpadką, dzisiaj jest przejawem znajomości trendów. Klapki damskie w wersji eleganckiej, na słupku lub szpilce z powodzeniem zastąpią klasyczne szpilki, zapewniając jednocześnie komfort w dzień, gdy temperatura jest bliska 30 stopniom. Co ciekawsze, niektóre modele bez problemu sprawdzą się w pracy w biurze. Decydując się na zakup tego typu letniego obuwia, musimy pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim po przymierzeniu powinniśmy przejść się w nich kawałek, aby ocenić czy dostatecznie trzymają stopę. Pamiętajmy, że niewygodne i źle dopasowane obuwie może przyczynić się do groźnej kontuzji. Osoby o wąskiej stopie bardzo często mają problem z szerokim paskiem, przez co stopa leci do przodu. Ma to miejsce zarówno w przypadku sandałów jak i klapek. W takich wypadkach dobrze sprawdzą się żelowe poduszeczki pod śródstopie, dzięki któremu zmniejszymy luz w miejscu odstających pasków. Będzie to miało także zbawienny wpływ w przypadku klapek na obcasie.