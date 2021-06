Na co zwrócić uwagę, kupując wózek 2w1?

Obecność amortyzatorów i regulacja rączki

Wózki, które zaprojektowano z myślą o jeździe po trudnym terenie, mają dobrą amortyzację, ale nie jest to już tak oczywiste, kiedy chodzi o wózki do jazdy po mieście. Jeśli chcemy, by maluchowi było wygodnie i nie odczuwał wszystkich wstrząsów i nierówności, to sprawdźmy zawieszenie i amortyzację. Z kolei dla naszej wygody dobrze, by była regulowana rączka. Dzięki temu prowadzenie wózka będzie komfortowe niezależnie od tego, jakiego wzrostu jest osoba, która go prowadzi.